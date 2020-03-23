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23.03.20 21:27

Зеленський, здається, вже не до кінця контролює ситуацію в регіонах, - Казанський про поведінку Ярославського з главою ХОДА Кучером. ВIДЕО

Те, що робить зараз президент Володимир Зеленський, більше схоже не на спробу встановити диктатуру в Україні, а на феодалізацію регіонів.

Таку думку висловив журналіст Денис Казанський у своєму Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Бачу, багато хто висловлює занепокоєння, що влада може скористатися пандемією, щоб суттєво обмежити права і свободи населення і навіть встановити диктатуру. Однак, поки що більше схоже, що чекає нас швидше зворотний сценарій - дезінтеграції і феодалізації цілих регіонів, які Зеленський просто передав у розпорядження олігархам", - пише Казанський.

Як приклад він навів поведінку бізнесмена Олександра Ярославського з головою Харківської обласної державної адміністрації Олексієм Кучером: "Ось так днями в Харкові місцевий олігарх Ярославський публічно принижував керівників ОДА - губернатора Кучера і його заступника Пастуха. Главу ОДА олігарх назвав посміховиськом. У відповідь на спроби Пастуха якось це заперечити, Ярославський грубо обриває його і каже: "Тести за мої гроші!" Заступник голови ОДА лише безпорадно і нерозбірливо мимрить щось у відповідь".

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Журналіст підкреслив, що олігарх "показово принизив не просто "якогось лоха", а людей президента".

"Не пригадаю, щоб у нас хтось колись взагалі так розмовляв із керівниками ОДА. Добре видно, хто є реальним господарем області і яке у харківських еліт ставлення до глави держави. Сам Володимир Зеленський, здається, вже не до кінця контролює ситуацію в регіонах", - зазначив Казанський.

Зеленський, здається, вже не до кінця контролює ситуацію в регіонах, - Казанський про поведінку Ярославського з главою ХОДА Кучером 01

Нагадаємо, 19 березня відсутність на засіданні Антикризового штабу Харківщини глави харківської ОДА Олексія Кучера обурило бізнесмена Олександра Ярославського, який дозволив собі образливу лексику на адресу державного чиновника.

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