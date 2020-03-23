У Каті були політичні амбіції, і вона б однозначно перемогла на виборах, - чоловік Гандзюк Денисов про можливі мотиви нападу. ВIДЕО

Чоловік активістки Сергій Денисов дав перше після нападу на дружину інтерв'ю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

"У Каті були політичні амбіції. Вона давно переросла Херсон і повинна була вийти за межі Херсона. Вона розуміла, що якщо вона буде йти на якісь вибори - чи в Раду, чи ще кудись, то вона їх переможе однозначно", - сказав Денисов.

Він вважає, що місцеві чиновники боялися Гандзюк, і він упевнений, що серед замовників злочину є кілька людей, крім голови Херсонської облради Владислава Мангера, який фігурує у справі офіційно.

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"З відомих зараз називають Мангера, це однозначно. Він усіма своїми діями показує, що винен. Я впевнений, що до цього причетні ще ті люди, яких раніше називали, але, знову ж таки, руками нашої правоохоронної системи їх вивели зі справи. Це однозначно Ріщук (Євген Ріщук, ексзаступник голови Херсонської ОДА. - Ред.), це однозначно Гордєєв (Андрій Гордєєв, ексголова Херсонської ОДА. - Ред.) і ще деякі особи, які були поруч із ними. це може бути моєю думкою, але Катя для них створювала такий світ навколо, що вони реально боялися її, вони боялися за свою політичну кар'єру, за свої фінансові потоки, причому дуже виправдано", - сказав Денисов.

Він додав, що крім названих осіб покарання мають понести і ті, хто покривав злочин, зокрема серед співробітників поліції і СБУ.

Також Денисов розповів про те, що незабаром у Херсоні з'явиться пам'ятник Катерині Гандзюк, саме для його обговорення він приїжджав до столичного скульптора.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Триває суд над підозрюваним у замовленні нападу Владиславом Мангером і Олексієм Левіним (Москаленком).