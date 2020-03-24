"Ви зобов'язані 14 днів перебувати в самоізоляції. Інакше - штраф від 17 000 до 34 000 гривень", - заступник міністра МВС Геращенко – громадянам, які повернулися в Україну. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра МВС Антон Геращенко під час свого виступу в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Хочу попередити всіх громадян, які приїжджають в Україну зараз, - ви зобов'язані за законом 14 днів перебувати на самоізоляції на карантині. Якщо ви будете залишати місце карантину - у нас введено штраф від 17 000 до 34 000 гривень. Сьогодні поліція почала централізовано отримувати ваші контакти з ваших анкет. Ми будемо звертатися до стільникових операторів і банків у азі потреби. Для того щоб зберегти життя і здоров'я ваших близьких і всіх українців, ви зобов'язані перебувати вдома. Саме українці, які приїхали з інших країн, є тими людьми, які приносять у нашу країну вірус. Ви в цьому не винні, але ви мусите бути відповідальними і провести ці 14 днів удома. Попри те, що вам хочеться погуляти. Інакше ми перетворимося на Іспанію або Італію", - сказав Геращенко.

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