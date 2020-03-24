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24.03.20 19:39

Як врятувати економіку від коронавірусу? ВIДЕО

Економіка за часів коронавірусу - в центрі уваги нового випуску проєкту "Без цензури". Журналіст Богдан Буткевич перейнявся питанням, на які гроші українці мають сидіти вдома, коли ціни на все зростають як на дріжджах? Адже не секрет, що більшість співгромадян живе від зарплати до зарплати і економить на всьому підряд - від продуктів до одягу, особливо в невеликих містах.

Запроваджені в Україні обмеження - одні з найсуворіших у світі. Тому рано чи пізно (скоріше рано) невеликі запаси коштів у людей вичерпаються. А влада тим часом хоче зупинити чи не всю економіку, крім критичної інфраструктури. Та ще й регулярно ратує за надання широких повноважень у боротьбі з коронавірусом... поліції.

Чого насправді домагається уряд? Куди нас ведуть "падаван апокаліпсису"? І що з усім цим робити звичайним людям?

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Як повідомлялося раніше, Голова МВС Арсен Аваков пропонує вжити екстраординарні заходи для боротьби з коронавірусом. Зокрема, збільшити дефіцит держбюджету мінімум втричі з одночасним секвестром і провести реструктуризацію зовнішнього боргу.

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