Підозра Порошенку - юридичний треш. Юрист, який себе поважає, не підписав би її. Венедіктова може - вона, цілком можливо, її готувала, - Рябошапка. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів ексгенпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю Олесі Бацман, відповідаючи на питання про те, чому він не підписав проект підозри Порошенко.

"Те, що мені було запропоновано підписати - юридичний треш, що не витримує жодної критики. І, очевидно, що мій підпис міг стати підставою для кримінального переслідування в мою сторону тому, що цей документ, по-перше, був необґрунтованим, а по-друге, незаконним. Те, в чому звинувачували п'ятого президента не мало жодних доказів... Юрист, що поважає свій підпис і своє ім'я, не мав жодної можливості для підписання цього документа. Сьогодні є новий генпрокурор, яка, не виключено, була співавтором цього "прекрасного" документа... вона може і підписати цей документ. І тепер це саме питання може поставити їй член її команди Макс Бужанський: "Чому вона не підписала підозру Порошенкові, яку вона ж і готувала в ДБР", - сказав Рябошапка.

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