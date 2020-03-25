34 людини з підозрою на коронавірус перебувають в Івано-Франківській інфекційній лікарні, - мер Марцінків. ВIДЕО

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

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"На сьогодні в обласній інфекційній лікарні перебувають 33 пацієнти з Івано-Франківська, а також чоловік тієї жінки, яка померла, із Чукалівки. 33 франківця сьогодні перебувають в обласній інфекційній лікарні з підозрою на коронавірус на обсервації", - заявив Марцінків.

За словами мера, всі, крім одного пацієнта, перебувають у задовільному стані.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області зареєстровано 5 випадків зараження коронавірусом, один з них летальний.

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