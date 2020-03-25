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25.03.20 12:43

Карантин по-італійськи: "З будинку можна вийти не далі ніж на 100 метрів. Далі – має бути вагома причина. Інакше - штраф €2000 або навіть в'язниця". ВIДЕО

Мешканка італійського міста Нові-Легурі на ім'я Сара розповіла про карантинні заходи, які вживає місцева влада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис розповіді італійки з'явився в соціальних мережах. За її словами, жителям міста не дозволяється віддалятися від свого будинку на відстань більш ніж 100 метрів. Щоб пройти далі, необхідна вагома причина - робота, закупи в супермаркеті або аптеці. При собі на вулиці необхідно мати папір, в якому вказується причина виходу, звідки прийшли і де живете.

"Якщо поліцейський виявить, що ви живете не поруч з цією вулицею, він може оформити на вас протокол і ви заплатите штраф 2 тисячі євро або проведете 3 місяці у в'язниці", - сказала Сара.

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