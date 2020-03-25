Якщо не вистачає розуму і свідомості, нехай хоч так зрозуміють, - Кличко просить правоохоронців штрафувати порушників карантину. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив під час онлайн пресконференції.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Вірус поширюється. Єдиний шанс зупинити його – максимально обмежити контакти між людьми. Максимально дотримуватися запроваджених заходів і рекомендацій! Я звертаюся до МВС та контролюючих органів пильно виявляти порушників, складати протоколи і штрафувати. Якщо в когось самого не вистачає розуму і свідомості, нехай так зрозуміє! І не наражає на небезпеку людей навколо", - наголосив Кличко.

Він повідомив, що у столиці за минулу добу кількість киян, що захворіли на COVID-19, зросла до 31 особи. Так, вчора ввечері місто отримало від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Всі троє киян, що захворіли - чоловiки. Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один - 51-річний киянин, що повернувся iз Франції, - 21 березня був госпiталiзований до Олександрівської лікарні із симптомами ГРВІ.

Також читайте: Дату відкриття метро в Києві назвати складно, якщо вірус поширюватиметься так само - обмеження триватимуть, - Кличко

Серед хворих 21 людина перебуває в лікарні, 10 лікуються вдома на самоізоляції. Із госпіталізованих – 20 киян отримують допомогу в Олександрівській лікарні, одна особа – в міській клінічній лікарні № 4.



Кличко також повідомив, що на сьогодні експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестовано 1355 киян.



Державна установа "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще понад 30 зразків.