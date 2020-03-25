"Спецпідрозділ ЗСУ пройшов сертифікацію і вперше заступить на бойове чергування у складі Сил швидкого реагування НАТО", - Пристайко. ВIДЕО

Про це повідомив Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.

"Взаємосумісність між Україною та НАТО зростає, як і рівень довіри. Яскравий доказ - сертифікація українського спецпідрозділу для участі в операціях Сил швидкого реагування НАТО. І це лише початок. Україна є надійним партнером Альянсу у боротьбі за мир та безпеку", - написав він у Twitter у середу.

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Як повідомляє Офіс віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у відеоролику, спецпідрозділ ЗСУ пройшов сертифікацію на участь в операціях Сил швидкого реагування НАТО (NRF) у 2019 році.

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Сили реагування НАТО - це мобільні військові з'єднання і підрозділи, які перебувають у постійній бойовій готовності і складаються із сухопутних, повітряних і морських військ, сил національного призначення.

Зазначається, що в 2020 році підрозділ українських Сил спеціальних операцій заступить на бойове чергування у складі Сил реагування НАТО. Вперше в історії була залучена військова частина з країни, яка не є членом НАТО.

Підкреслюється, що метою України є, щоб у 2021 році ще один підрозділ був готовий виконувати завдання у складі Сил реагування НАТО.