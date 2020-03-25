Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - ЗМІ. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство. Інфо".

Сімнадцять років він очолював державний центр дитячої кардіології та кардіохірургії з невеликою перервою на роботу в міністерстві. Судячи з його декларацій, за останні чотири роки він офіційно заробив трохи більше двох мільйонів гривень.

Попри це, напередодні призначення міністром Ємець придбав земельну ділянку і маєток на понад 400 квадратів в селищі Козин під Києвом за майже 12 з половиною мільйонів гривень (або пів мільйона доларів). Як зазначив він у декларації, гроші на цю нерухомість позичив у співвласників юридичної фірми "Салком".

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Один із них, адвокат Євген Кубко, у коментарі "Слідству.Інфо" розповів, що Ілля Ємець буде сплачувати позику, повертаючи приблизно 40 відсотків свого заробітку. Утім, якщо взяти до уваги, що минулого року Ємець офіційно заробив трохи більше 700 тисяч гривень, то, за нашими підрахунками, на погашення всієї позики йому знадобиться 44 роки.

У власності 28-річного сина міністра — Гліба Ємця — є квартира на 113 квадратів та нежитлове приміщення площею майже 75 квадратів в одній з новобудов Києва, а також апартаменти на понад 56 квадратних метрів на гірськолижному курорті "Буковель".

Цю нерухомість три роки тому йому подарувала його бабця. За нашими підрахунками, вона може коштувати щонайменше 250 тисяч доларів. Звідки у родички, якій на той час було майже 90 років, гроші на такі коштовні подарунки, Гліб Ємець відмовився пояснювати.

Також дивіться: Ємець написав Зеленському, що у нього коронавірус. Кабмін, РНБО, ОП проходили тести. Тепер його звільнять, - "слуга народу" Дубінський розповів про "жарти" глави МОЗ. ВIДЕО

Уже шість років Ємець-молодший працює у медичному центрі, яким донедавна керував його батько. Також віднедавна він володіє третиною компанії "Примула Резорт". Цій фірмі належить готельний комплекс на майже вісім тисяч квадратів у центрі гірськолижного курорту "Буковель". Партнером Гліба Ємця у цьому бізнесі є колишній член "Партії регіонів" та голова Івано-Франківської облдержадміністрації часів Януковича Василь Чуднов.

У 2013 році, ще будучи керівником області, Чуднов називав нинішнього міністра охорони здоров’я Іллю Ємця близьким товаришем і озвучував спільну ідею створення кардіоцентру на Івано-Франківщині.

Колишня дружина міністра Ємця Тетяна Осика, з якою він розлучився минулого року після більше ніж сорока років у шлюбі, — співвласниця приватної "Клініки нових технологій". Фірма працює на території Національного інституту Амосова, і її лікарі здійснюють, зокрема, операції на серці.

У 2014 році журналісти Bihus.Info з’ясували, що ця клініка, працюючи на території державної установи, фактично відбирає в неї найбільш фінансово забезпечених клієнтів — іноземців — і надає їм платні послуги. Також на діяльність цієї фірми звернули увагу й правоохоронці. Зокрема, у минулому році слідчі поліції отримали доступ до договорів оренди клініки, укладених з інститутом Амосова.