Львівський бронетанковий завод передав військовим шість танків Т-64, - Укроборонпром. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Укроборонпрому".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Ми не знаємо, скільки ще буде тривати карантин та як будуть змінюватися його умови, проте, наразі ми справляємось із роботою і передаємо чергову партію танків Т-64 нашим військовим. Бажаємо нашим захисникам, собі та всій Україні міцного імунітету для перемоги над вірусом і зовнішнім агресором", – додав Віктор Андрощук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" передасть приватним виробникам всю конструкторську документацію на апарати ШВЛ, - Абромавичус

Зазначається, що згідно з контрактом підприємство відправило вже понад пів сотні одиниць відремонтованої і модернізованої бронетехніки - це танки Т-64 і Т-72, ​​броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ-1, а також броньовані гусеничні пожежні машини ГПМ-54.

"Це для нас нелегке випробування, адже частина бронетехніки відремонтована в умовах карантину. Нами були здійснені всі необхідні заходи щодо недопущення поширення коронаровірусу на ЛБТЗ. Зокрема, із більше ніж семиста працівників підприємства більша частина відправлена на простій, частина співробітників працює вдома дистанційно, якщо це дозволяє виконувати їх посадові обов’язки. Але для того, аби вчасно виконати ДОЗ – майже третина працівників (в основному, робочих спеціальностей) виходить на роботу. У нас вдосталь приміщень, тому скупчень працівників немає. Медиками на прохідній проводиться температурний скринінг і лише якщо працівники відчувають себе повністю здоровими – вони перетинають контрольно-пропускний пункт підприємства", – наголосив " Андрощук.

Також на підприємстві самостійно шиють маски для потреб працівників.







