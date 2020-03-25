У разі необхідності поліція забезпечить примусову госпіталізацію інфікованих, - Аваков. ВIДЕО

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Сьогодні Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою, за рішенням головного санітарного лікаря поліція забезпечить примусову госпіталізацію людини з діагнозом "коронавірус". За останні дні було кілька випадків, коли людина отримувала позитивний результат і втікала з лікарні, поліцейські були змушені її шукати. Також були випадки, коли люди відмовлялися від госпіталізації. Режим НС не зупиняє конституційні права громадян, але накладає певні обмеження", - сказав Арсен Аваков.

Міністр нагадав, що сьогодні Кабмін продовжив дію карантину і ввів режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

"Надзвичайна ситуація демонструє нам, що у нас швидко поширюється вірус по всій країні. Я хочу подякувати всім, хто дотримується карантину - це основне, що нас рятує. Зараз ми маємо динаміку, яка дозволяє тримати ситуацію під контролем. Головне - щоб ця динаміка збереглася. Режим надзвичайної ситуації забороняє масові переміщення вулицями, збори великих груп людей, громадяни зобов'язані носити маски", - зазначив він.

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