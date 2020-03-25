Режим НС допоможе діяти швидше для запобігання епідемії і може бути припинений достроково, - Шмигаль. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, опубліковане на сторінці Кабміну в Facebook.

"Надзвичайна ситуація - це не надзвичайний стан, вона не порушує конституційні права і не ставить хрест на економіці. Перш за все - це про збільшення наших із вами спільних обов'язків для подолання епідемії", - сказав Шмигаль.

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Він зазначив, що єдина державна система цивільного захисту переведена в режим готовності, що прискорить обмін інформацією між регіонами, лікарнями, людьми, залученими в боротьбу з коронавірусом.

"Ми зможемо діяти швидше, бюрократичні питання не стануть перешкодою для забезпечення здоров'я українців", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, 25 березня Кабінет міністрів України продовжив карантинні заходи, запроваджені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів. Також уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні.

Шмигаль зазначив, що режим НС може бути припинено достроково.

"Я впевнений, ми пройдемо цей виклик, і якщо це станеться швидше, ніж 24 квітня, ми скасуємо карантинні заходи і надзвичайну ситуацію достроково", - сказав прем'єр.