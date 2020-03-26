Кіберполіція зафіксувала 139 випадків шахрайства під час придбання засобів індивідуального захисту. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції НПУ.

До сервісної служби Департаменту кіберполіції надійшло 139 повідомлень про шахрайські випадки під час придбання масок та антисептиків через повідомлення у соціальних мережах, месенджерах та на спеціальних сайтах оголошень.

Кіберполіція продовжує фіксувати та виявляти осіб, причетних до скоєння шахрайства.

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Щоб захистити себе від шахрайських провокацій, кіберполіція радить:



1. Не повідомляйте особисту інформацію особам, які телефонують і представляються брокерами чи банківськими працівниками.

2. За жодних умов не розкривайте реквізити своїх банківських карток.

3. Отримуйте інформацію лише з перевірених джерел: КМУ, МОЗ, МВС

4. Здійснюйте купівлю на перевірених сайтах, а також за допомогою накладеного платежу.

5. Здійснюйте купівлю медичних засобів через сертифіковані місця продажу.

6. Перевіряйте дані продавця через сервіс "STOP FRAUD", що функціонує на сайті кіберполіції - https://cyberpolice.gov.ua/



"Якщо ви стали свідками протиправних дій або потребуєте допомоги, звертайтеся до Департаменту кіберполіції за формою зворотного зв’язку - https://ticket.cyberpolice.gov.ua/, на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua або за номером 0-800-50-51-70", - йдеться в повідомленні поліції.