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26.03.20 10:56

На коронавірус перевірили 31 жителя Рівненщини, всі дослідження показали негативний результат, - ОДА. ВIДЕО

Станом на 8 ранку на Рівненщині хворих на коронавірус не зафіксовано.

Про це повідомляє перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Цілодобовий оперативний штаб Рівненської ОДА з протидії коронавірусу інформує: станом на 8 ранку на Рівненщині хворих на коронавірус немає", - повідомив він.

"З 14 по 26 березня в Рівненському обласному лабораторному центрі шляхом полімеразної ланцюгової реакції (тести ПЦР) було перевірено 31 особу з підозрою на коронавірус. Всі дослідження показали негативний результат", - додав Подолін.

Нагадаємо, на ранок 26 березня в Україні зафіксовано 43 нові випадки COVID-19, загалом підтверджено 156 випадків.

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