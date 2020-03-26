"Гвардійці стали надійним щитом нашої країни", - Турчинов, який створив НГУ, привітав воїнів із професійним святом. ВIДЕО

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Воїни Національної гвардії в найбільш небезпечні і драматичні часи в історії України допомогли захистити країну від російського агресора.

Про це йдеться в привітанні ексспікера ВР та екссекретаря РНБО Олександра Турчинова, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю Національну гвардію України з професійним святом!

Національна Гвардія України була створена в найбільш небезпечні і драматичні часи історії нашої держави. Коли сильний та жорстокий ворог поставив під сумнів саме існування України у березні 2014 року, добровольці прямо з Майдану йшли до лав новоствореної Нацгвардії, щоб захистити країну. Гвардійці стали надійним щитом нашої країни, одними з перших вступивши в бій та зупинивши просування російського агресора на сході. Саме тоді ворог дізнався, що в України є Гвардія, яка не відступає, Гвардія, яка завжди готова перемагати!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні День Національної гвардії України

Вічна слава гвардійцям, які віддали життя за Україну, за нашу свободу і незалежність!

Військовослужбовці Національної гвардії – професійні, мужні та гідні воїнської слави патріоти - гідно захищають нашу державу не лише на сході у складі Об’єднаних сил, але і протидіють внутрішньому ворогу у всіх регіонах нашої країни. Ви завжди стоїте на заваді спробам посіяти зневіру, паніку і хаос, бороните мирне життя і спокій наших громадян.

Нехай Господь береже вас та ваші родини!

Слава Україні! Героям Слава!" - йдеться у привітанні Турчинова.