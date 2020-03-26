"Може, трохи раніше, може, трохи пізніше", - Разумков відмовився назвати дату позачергового засідання. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

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За його словами, депутати зберуться, щойно будуть підготовлені до розгляду необхідні законопроєкти.

"Зараз сказати конкретну дату або час буде неправильно. Тому що може трохи раніше, може трохи пізніше", - сказав він після наради за участю представників фракцій і Кабміну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутатів нашої фракції орієнтуємо на позачергове засідання Ради в суботу, - "слуга народу" Кравчук

Він додав, що депутатів можуть забезпечити засобами індивідуального захисту для позачергового засідання.

"У нас є кілька варіантів, ми проговорювали з главами депутатських фракцій і груп. Це може бути і зал Верховної Ради, але ми забезпечуємо депутатів засобами індивідуального захисту, може відбуватися в інших умовах. Ми розглядаємо кілька варіантів розвитку подій, але думаю, це не перешкодить проведенню позачергового засідання", - сказав Разумков.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що позачергове засідання може відбутися в суботу, 28 березня.