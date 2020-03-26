Кількість випадків COVID-19 у Києві зросла до 40, за добу надійшло 6 позитивних результатів на коронавірус, - Кличко. ВIДЕО

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Сьогодні експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестували 1437 киян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"У столиці за минулий вечір і сьогоднішній ранок кількість осіб, які захворіли на коронавірус, збільшилася до 40 осіб", - повідомив він.

За словами Кличка, від ЦГЗ МОЗ надійшло ще 6 підтверджених результатів аналізів на коронавірус.

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"Захворіли: одна жінка 35 років, і 5 чоловіків від 28 до 70 років. Чотирьох пацієнтів ізольовано в Олександрівську лікарню, один з пацієнтів перебуває вдома на самоізоляції. Один військовослужбовець 70 років у військовому госпіталі", - додав він.

Також мер Києва повідомив, що сьогодні експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестували тисячу чотиреста тридцять сім киян.