Кількість випадків COVID-19 у Києві зросла до 40, за добу надійшло 6 позитивних результатів на коронавірус, - Кличко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"У столиці за минулий вечір і сьогоднішній ранок кількість осіб, які захворіли на коронавірус, збільшилася до 40 осіб", - повідомив він.
За словами Кличка, від ЦГЗ МОЗ надійшло ще 6 підтверджених результатів аналізів на коронавірус.
"Захворіли: одна жінка 35 років, і 5 чоловіків від 28 до 70 років. Чотирьох пацієнтів ізольовано в Олександрівську лікарню, один з пацієнтів перебуває вдома на самоізоляції. Один військовослужбовець 70 років у військовому госпіталі", - додав він.
Також мер Києва повідомив, що сьогодні експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестували тисячу чотиреста тридцять сім киян.