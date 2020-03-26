Поліція в Харкові розшукує 10 осіб, які відмовилися дотримуватися самоізоляції. ВIДЕО

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У Харкові правоохоронці шукають 10 осіб, які надали про себе неправильні дані і таким чином відмовилися дотримуватися вимог самоізоляції.

Про це в ефірі "UA:Харків" повідомила головний санітарний лікар області Любов Махота, передає Цензор.НЕТ.

"10 осіб на сьогодні перебувають у розшуку. Ми тісно співпрацюємо з Національною поліцією ... Вони допомагають нам розшукати громадян, які мають бути в самоізоляції. Але є випадки, коли вони вказують неіснуючі телефонні номери, є випадки, коли було вказано адресу, а квартира була продана 5 років тому. Де фактично перебуває ця особа, яка має бути в самоізоляції, ми не знаємо", - розповіла Махота.

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Топ коментарі
+12 вальтер
Некуй было их тянуть в Украину...
Дебильё зеленое...
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26.03.2020 12:32
+10 Виктор Сухоруков
Впаяйте жлобам штрафы по 170 тыс. чтобы еще пару лет горбатились на выплату, быстро отобьет охоту быковать.
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26.03.2020 12:31
+9 Иван Иванов f6220c5d
Нахера их было ПИТОРАСОВ впускать в УКРАИНУ!Нехай бы в ХУРГАДЕ по пустыне бегали!
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26.03.2020 12:32
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