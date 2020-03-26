До 16:00 усім главам ОДА доручено створити обласні штаби з ліквідації наслідків коронавірусу, - МОЗ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомила радниця Віктора Ляшка Марія Іваник.
"Уряд учора призначив Ляшка керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня. Сьогодні вранці він провів перше засідання штабу і призначив керівника. Він дав доручення до 16:00 четверга всім главам ОДА створити такі штаби в областях, організувати їхню роботу і призначити керівників. Ляшко також роздав перші завдання з дедлайном до кінця четверга", - заявила вона.
За її словами, до ліквідації наслідків залучатимуть МОЗ, ДСНС, Мінрегіон (Міністерство розвитку громад і територій. - Ред.), Нацполіцію та Держприкордонслужбу. Штаб працюватиме 24/7.
Наразі розроблено рекомендації щодо дезінфекції громадського транспорту і закладів громадського харчування, що працюють в умовах карантину.
Мало?
Теперь создают штабы в каждой области...
Следующий этап - создание в каждом районе...
А далее в каждом селе..
потом на каждой улице...
Власть в панике, реально тупорылая власть не знает, что делать... Но честно сказать, что мы не справились и спокойно уйти не может...
Поэтому цепляются за власть, как блохи за кожух.
Обратите внимание, что бы не делали эти долбодятлы у власти. то становится только хуже.
Вирус распространяется ещё больше.
Масок как не было в аптеках так и нет. Тестов как не было так и нет в необходимых количествах. Аналогично и с медоборудованием.
Уже и метро закрыли. Транспорт остановили...
Не помогает.
мылый и средний бизнес закрыли...
Не помогает.
Людей заставили по домам сидеть.
Не помогает.
итд...
ничто не помогает...
"Что они не делают, не идут дела... Видно, в понедельник их мама родила"