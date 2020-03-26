Жінці, яка померла в Івано-Франківській області, діагноз СOVID-19 поставили посмертно, - МОЗ. ВIДЕО

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Її чоловік перебуває в лікарні, його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Про це під час брифінгу повідомила радниця головного санлікаря Віктора Ляшка Марія Іваник, інформує Цензор.НЕТ.

"Діагноз було поставлено вже посмертно. Жінка поступила в складному стані. Лікарі, на жаль, не змогли врятувати їй життя. Через добу після госпіталізації вона померла. Зараз її чоловік перебуває в лікарні, його стан оцінюють як середньої тяжкості", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я .

У МОЗ закликали звертатися до сімейних лікарів під час перших проявів симптомів, а також повідомляти про те, що протягом 14-ти днів ви могли контактувати з хворими на коронавірус або про повернення з інших країн.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я офіційно зафіксувало п'ятий летальний випадок від коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стверджувати, що медсестри інфіковані саме від померлої жінки, не можна: всі заходи безпеки були дотримані, - головний санлікар Івано-Франківської області Савчук

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я смерть Івано-Франківська область COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+15 павел павлов имбик
хорошо, что крушавельской сволоте делали тесты по 100 раз всей семье , любовницам и семьям любовниц и любовников
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26.03.2020 14:26
+10 я гражданин Украины
лечить то хоть пытались - хотя о чем я...
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26.03.2020 14:26
+8 Fjall_Raven
в принципе, если диагнозы устанавливать вообще после похорон, колличество смертей от вируса можно резко уменьшить.
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26.03.2020 14:26
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