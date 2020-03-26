Жінці, яка померла в Івано-Франківській області, діагноз СOVID-19 поставили посмертно, - МОЗ. ВIДЕО

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Її чоловік перебуває в лікарні, його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Про це під час брифінгу повідомила радниця головного санлікаря Віктора Ляшка Марія Іваник, інформує Цензор.НЕТ.

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"Діагноз було поставлено вже посмертно. Жінка поступила в складному стані. Лікарі, на жаль, не змогли врятувати їй життя. Через добу після госпіталізації вона померла. Зараз її чоловік перебуває в лікарні, його стан оцінюють як середньої тяжкості", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я .

У МОЗ закликали звертатися до сімейних лікарів під час перших проявів симптомів, а також повідомляти про те, що протягом 14-ти днів ви могли контактувати з хворими на коронавірус або про повернення з інших країн.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я офіційно зафіксувало п'ятий летальний випадок від коронавірусу.

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