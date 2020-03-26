У межах карантинних заходів наряди Військової служби правопорядку патрулюють населені пункти і гарнізони, - медсили ЗСУ. ВIДЕО

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У межах карантинних заходів в Україні через коронавірус COVID-19 і введення режиму надзвичайної ситуації на всій території країни в населених пунктах і військових гарнізонах вийшли на патрулювання наряди Військової служби правопорядку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Командуванні медичних сил Збройних сил України.

"У межах проведення обмежувально-карантинних заходів, для підтримки громадської безпеки та порядку, з 22 березня в населених пунктах і військових гарнізонах вийшли на патрулювання наряди Військової служби правопорядку, які взаємодіють з правоохоронними органами держави", - сказав у четвер начальник санітарно-епідеміологічного управління командування сил ЗСУ (головний держсанлікар Міноборони) підполковник медичної служби Сергій Моргун.

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Він також поінформував, що за рішенням міністра оборони України Андрія Тарана при Міноборони розгорнуто Центр координації та взаємодії державних органів влади з військовим командуванням.

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"Аналогічні центри створено в Генеральному штабі, видах і окремих родах військ (сил) Збройних сил України", - додав Моргун.

Говорячи про ситуацію у військах, він підкреслив, що станом на 26 березня не зафіксовано випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, викликану коронавірусом COVID-19, серед чинних військовослужбовців ЗСУ.

"На ізоляції перебуває 145 осіб. Кількість особового складу, у яких закінчується термін ізоляції в найближчі 5 діб, становить 48 осіб", - поінформував Моргун.