"Батальйони, сформовані в березні 2014-го, не мали багатьох навичок, але були мотивовані на захист України", - Нацгвардія відзначає 6-ту річницю створення. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення про відновлення підрозділів НГУ було ухвалено 13 березня 2014 року. У складі Нацгвардії були створені батальйони добровольців "Азов", "Донбас", "Імені Кульчицького".
"Батальйони, сформовані в березні 2014-го, не мали багатьох навичок, але були мотивовані на захист України", - каже командувач НГУ Микола Балан.
Із 13 квітня 2014 року гвардійці воюють на Донбасі. За цей час 229 гвардійців загинули в боях з російськими окупантами. Близько 5 тисяч бійців НГУ постійно перебувають у зоні проведення ООС.
И первыми приняли удар рашистов, и выстояли.
Азов / Донбасс / батальон Кульчицкого - это одна, не самая значительная часть НГ.
А основная её часть - это краснопогонники, которые с беркутнёй майдан разгоняли .