"Батальйони, сформовані в березні 2014-го, не мали багатьох навичок, але були мотивовані на захист України", - Нацгвардія відзначає 6-ту річницю створення. ВIДЕО

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Національна гвардія України сьогодні відзначає 6-ту річницю створення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення про відновлення підрозділів НГУ було ухвалено 13 березня 2014 року. У складі Нацгвардії були створені батальйони добровольців "Азов", "Донбас", "Імені Кульчицького".

"Батальйони, сформовані в березні 2014-го, не мали багатьох навичок, але були мотивовані на захист України", - каже командувач НГУ Микола Балан.

Із 13 квітня 2014 року гвардійці воюють на Донбасі. За цей час 229 гвардійців загинули в боях з російськими окупантами. Близько 5 тисяч бійців НГУ постійно перебувають у зоні проведення ООС.

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Топ коментарі
+12 Василь Грім
Добровольцы первыми выступили на защиту Украины против агрессии пуйла на Донбассе.
И первыми приняли удар рашистов, и выстояли.
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26.03.2020 15:03
+9 Сергей Трофимов 7c913dc7
Нацгвардия - это переименованные «Внутренние Войска», добровольческие батальоны заставили легализоваться через вступление в «Нацгвардию», то есть кое-кто примазывается к подвигу добровольцев.
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26.03.2020 15:10
+6 Zemych
Не надо ставить знак равенства между добробатами и нацгвардией.
Азов / Донбасс / батальон Кульчицкого - это одна, не самая значительная часть НГ.
А основная её часть - это краснопогонники, которые с беркутнёй майдан разгоняли .
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26.03.2020 15:08
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