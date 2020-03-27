Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

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Міністерство охорони здоров'я України розповідає про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Зокрема, в брифінгу бере участь заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

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Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Старый зольдат
Я против. Мне 67 и я против. Могу ещё пользу принести. Когда начнётся шурум-бурум по выносу ЗЕлёных тел и ж..п.
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27.03.2020 10:03
+3 Игорь Емец
Емец заявил, что людей старше 65 лет можно считать трупами. Деньги на них тратить не нужно.
И эта зелёная имела совесть называть "доктором смерть" Уляну Супрун, которая надавала по рукам таким вот старым пердунам-коррупционерам, как этот Емец? При Супрун внедрялась программа "деньги за пациентом" и страховое покрытие. Зелёные программу убрали на взлёте. Остались только "деньги с пациента". И настоящий "доктор смерть".
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27.03.2020 10:16
+2 Eugeniusz 1
Брифинги - сьезды - корпоративы....
Меня не интересует коронавирус, меня интересует когда сядет Радуцкий - весна уже пришла!!!
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27.03.2020 10:06
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