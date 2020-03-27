Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Я против. Мне 67 и я против. Могу ещё пользу принести. Когда начнётся шурум-бурум по выносу ЗЕлёных тел и ж..п.
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27.03.2020 10:03
+3 Игорь Емец
Емец заявил, что людей старше 65 лет можно считать трупами. Деньги на них тратить не нужно. И эта зелёная имела совесть называть "доктором смерть" Уляну Супрун, которая надавала по рукам таким вот старым пердунам-коррупционерам, как этот Емец? При Супрун внедрялась программа "деньги за пациентом" и страховое покрытие. Зелёные программу убрали на взлёте. Остались только "деньги с пациента". И настоящий "доктор смерть".
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27.03.2020 10:16
+2 Eugeniusz 1
Брифинги - сьезды - корпоративы.... Меня не интересует коронавирус, меня интересует когда сядет Радуцкий - весна уже пришла!!!
И эта зелёная имела совесть называть "доктором смерть" Уляну Супрун, которая надавала по рукам таким вот старым пердунам-коррупционерам, как этот Емец? При Супрун внедрялась программа "деньги за пациентом" и страховое покрытие. Зелёные программу убрали на взлёте. Остались только "деньги с пациента". И настоящий "доктор смерть".
Меня не интересует коронавирус, меня интересует когда сядет Радуцкий - весна уже пришла!!!