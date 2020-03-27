Яценюк про фейк із лікарями: "Це вже за межею добра і зла". ВIДЕО

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Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк закликав політичних опонентів не переходити межу і припинити поширювати брехню проти нього і лікарів, які сьогодні рятують життя українців.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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"Можна було поширювати фейкові новини і брехню про те, що я відсвяткував "перший мільярд". Про те, що у мене є 24 вілли в Маямі. Про те, що у мене є десятки паспортів. Про те, що я вбив 30 росіян на чеченській війні. Про те, що я вкрав мільярди на будівництві проєкту "Стіна". І ще десятки брехливих цинічних новин, які вигадують різні політтехнологи", - зазначив він.

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"Але сьогоднішня "новина" - це вже за межею добра і зла. Це не новина - а брудна брехня не просто щодо мене, а щодо тисяч лікарів і медсестер, які сьогодні рятують життя українців", - підкреслив Яценюк.

"Поширили новину, що нібито я в лікарні (я не в лікарні). Що я образив медсестру (я ніколи б собі не міг цього дозволити). Що якусь палату готують зокрема й для мене. Це ще одна брехня", - наголосив лідер "Народного фронту".

Яценюк звернувся до тих, хто поширює подібні фейки: "Ви можете використовувати всі свої політичні технології, як ви їх використовували раніше, але будь-яка брехня набагато слабкіша за правду".

"У цей момент, сьогодні, коли вся країна переживає - не переходьте цю межу. Це вас наздожене", - додав він.

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Лідер "народного фронту" закликав українців не вірити брехні.

"Залишайтеся впевненими в собі і впевненими тільки в правді. Вірте лише фактам. Факти і правда завжди сильніші", - резюмував Арсеній Яценюк.