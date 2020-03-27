"МЗС вас не залишає, ми шукаємо можливість повернути вас", - Кулеба звернувся до українців, які перебувають за кордоном. ВIДЕО

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Міністерство закордонних справ докладе всіх зусиль для повернення українців, які перебувають за кордоном, на Батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у зверненні на сторінці в мережі Facebook заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

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"Майже весь світ закрив кордони. Україна також повністю припиняє регулярне пасажирське сполучення опівночі з 27 на 28 березня. Зараз залишиться можливість перетнути кордон тільки пішки або на авто. Але ми в жодному разі в Міністерстві закордонних справ не припиняємо надавати вам допомогу. Ми знаємо, що на Балі вас 700, на Гоа 154, пів сотні людей у Перу, а також на острові Палау в Тихому океані є 9 наших громадян", - сказав Кулеба.

За його словами, відомо про кожного українця, який потребує захисту, допомоги і бажає повернутися додому.

"Ми знаємо, що ви доклали максимум зусиль, спробували зареєструватися на рейси, ви шукали можливість повернутися. Ми допомагали вам чим могли. Ми знаємо про щоденні штрафи за перевищення термінів перебування в країнах, де ви перебуваєте, і будемо займатися вирішенням цих проблем. Я хочу вам сказати одне: МЗС вас не залишає. Ми шукаємо можливості повернути вас і після того, як буде закрито регулярне пасажирське сполучення. Для тих, хто застряг за кордоном зараз, ми будемо надавати максимальну допомогу", - підкреслив Кулеба.

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