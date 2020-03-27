В останній день перед закриттям кордону на КПП утворилися величезні черги з українців. ВIДЕО

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На українсько-польському кордоні утворилися черги з громадян України, які намагаються потрапити додому в останній день перед закриттям кордону для пасажирських перевезень.

Про це повідомив у Telegram журналіст Віталій Глагола та опублікував відео з пункту пропуску "Краковець", передає Цензор.НЕТ.

"Пункт пропуску Краковець прямо зараз. Про які-небудь заходи безпеки не йдеться, як ви можете бачити з цього відео. Маски мають одиниці, а про дотримання дистанції - самі бачите", - написав він.

Як пише видання Mukachevo.net, на Закарпатті в пункті пропуску "Ужгород" також спостерігається збільшення потоку людей.

"Що стосується КПП, підпорядкованих Мукачівському прикордонному загону, то особливого напливу там не спостерігається. На протилежному боці КПП "Вилок" черга з близько 100 осіб, а на "Лужанці" - близько 30", - пише видання.

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Нагадаємо, в ніч на 28 березня Україна повністю закриє кордони для пасажирських перевезень. В українців залишиться можливість повернутися в країну пішки або автомобілем.

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+26 Ivan Lenyoa
Не ребята. такими темпами у нас будет заражена вся страна. Сука, где логика...Мы закрываем на карантин все города, закрываем метро, все авто и авиасообщения..но завозим сюда 100 тысяч потенциальных носителей коронавируса...

Это полный капец...
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27.03.2020 14:05
+9 iMedvedeff
В последний день перед закрытием границы на КПП образовались огромные очереди из украинцев - Цензор.НЕТ 8723
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27.03.2020 14:12
+8 Андрей Дидовик
Зеленский - ты Казел! Нахрена это все делать с людьми? Боишься за своих родителей? В отставку и к ним в квартиру вместе бояться! Посмотри что творится? Люди не могут на похороны приехать, люди не могут лечение от обычных болезней получить, люди лишены работы, люди, как скот , стоят в таких очередях? Что это/? Борьба с вирусом? Да ему пох на эти меры, он свой путь к каждому найдет. Сдохни тварь, урод, дибил.....
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27.03.2020 14:07
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