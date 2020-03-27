В останній день перед закриттям кордону на КПП утворилися величезні черги з українців. ВIДЕО

Про це повідомив у Telegram журналіст Віталій Глагола та опублікував відео з пункту пропуску "Краковець", передає Цензор.НЕТ.
"Пункт пропуску Краковець прямо зараз. Про які-небудь заходи безпеки не йдеться, як ви можете бачити з цього відео. Маски мають одиниці, а про дотримання дистанції - самі бачите", - написав він.
Як пише видання Mukachevo.net, на Закарпатті в пункті пропуску "Ужгород" також спостерігається збільшення потоку людей.
"Що стосується КПП, підпорядкованих Мукачівському прикордонному загону, то особливого напливу там не спостерігається. На протилежному боці КПП "Вилок" черга з близько 100 осіб, а на "Лужанці" - близько 30", - пише видання.
Нагадаємо, в ніч на 28 березня Україна повністю закриє кордони для пасажирських перевезень. В українців залишиться можливість повернутися в країну пішки або автомобілем.
Это полный капец...