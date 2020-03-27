Якщо влада в Києві нас не чує, то саме ми маємо об'єднатися в боротьбі з епідемією, - Філатов звернувся до мерів українських міст. ВIДЕО

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Лідери місцевого самоврядування по всій країні мають об'єднати зусилля і разом протидіяти не тільки епідемії коронавірусу, а й іншим викликам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпровську ОДА, про це мер Дніпра Борис Філатов заявив у своєму зверненні 27 березня.

Міський голова наголосив: перед смертельною хворобою рівні всі. Натомість сильне місцеве самоврядування може врятувати країну в складний час і стати запорукою успіху її майбутнього розвитку.

"У влади в країні немає імунітету і до складних викликів. Ми спостерігаємо судомні спроби врятувати ситуацію. Однак епідемія, що прийшла, – наша спільна біда. Я звертаюся до уряду, до центральної влади: місцеве самоврядування готове підтримувати цю боротьбу, але ви маєте з нами радитися, дослухатися до нас. Тому що саме міста стоять на передовій боротьби зі смертельним вірусом. Із кабінетів на Банковій чи на Грушевського і з маленької мерії районного центру картина світу виглядає по-різному", – зазначив Борис Філатов.

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Коронавірус і карантин
Дніпропетровськ карантин ОДА Філатов COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+18 Sergiy Kulyk
да нет давно уже никакой власти.
есть кучка каких-то пархатых клоунов, которые судорожно пытаются продать всё, до чего способны дотянуться.
больше они не занимаются ничем, ибо ни на что не пригодны.
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27.03.2020 15:22
+16 Лариса fb3d953c
Хоть в Днепре мэр имеет ответственность перед людьми, а не клоун в цирке.
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27.03.2020 15:25
+12 18c49ed2
У нас уже несколько месяцев финансовый, экономический и, главное, управленческий кризисы в стране. Что навыбирали 73% плебса -- то и имеем.
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27.03.2020 15:31
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