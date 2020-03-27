Якщо влада в Києві нас не чує, то саме ми маємо об'єднатися в боротьбі з епідемією, - Філатов звернувся до мерів українських міст. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпровську ОДА, про це мер Дніпра Борис Філатов заявив у своєму зверненні 27 березня.
Міський голова наголосив: перед смертельною хворобою рівні всі. Натомість сильне місцеве самоврядування може врятувати країну в складний час і стати запорукою успіху її майбутнього розвитку.
"У влади в країні немає імунітету і до складних викликів. Ми спостерігаємо судомні спроби врятувати ситуацію. Однак епідемія, що прийшла, – наша спільна біда. Я звертаюся до уряду, до центральної влади: місцеве самоврядування готове підтримувати цю боротьбу, але ви маєте з нами радитися, дослухатися до нас. Тому що саме міста стоять на передовій боротьби зі смертельним вірусом. Із кабінетів на Банковій чи на Грушевського і з маленької мерії районного центру картина світу виглядає по-різному", – зазначив Борис Філатов.
есть кучка каких-то пархатых клоунов, которые судорожно пытаются продать всё, до чего способны дотянуться.
больше они не занимаются ничем, ибо ни на что не пригодны.