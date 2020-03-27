На українсько-польському кордоні вже пропустили 7,4 тис. українців, ще 3,7 тис. очікують у черзі на території Польщі, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

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На українсько-польському кордоні утворилися черги з українців, які намагаються потрапити додому. У Держприкордонслужбі заявили, що сьогодні до опівдня на кордоні з Польщею вже здійснено пропуск майже 7,4 тис. громадян, ще 3,7 тис. очікують у черзі на території Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу.

"Зокрема, сьогодні до опівдня на кордоні з Польщею вже здійснено пропуск майже 7,4 тис. таких мандрівників, це більше ніж учора за всю добу – 5,4 тис. осіб", - повідомили прикордонники.

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У Держприкордонслужбі зазначили, що процедури прикордонного контролю будуть проводитися з урахуванням сучасних загроз.

"Ми не можемо прискорити пропуск, знижуючи якість контрольно-профілактичних заходів", - заявили ДПСУ.

Зазначається, що людей, які прибули пішки, переправляють через кордон автобусами. Через ажіотаж залучено додатковий інспекторський склад, працюють додаткові смуги, де оформлення відбувається із застосуванням мобільних комплексів прикордонного контролю.

Станом на 12:00, за інформацією представників Прикордонної варти Республіки Польща, на території їхньої країни зібралося:

Навпроти пункту пропуску "Краківець" - понад 2000 осіб.

Навпроти пункту пропуску "Ягодин" - 1,2 тисячі осіб.

Навпроти пункту пропуску "Рава-Руська" - 0,5 тисячі осіб.

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Нагадаємо, в ніч на 28 березня Україна повністю закриє кордони для пасажирських перевезень. В українців залишиться можливість повернутися в країну пішки або автомобілем.