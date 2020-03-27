Коронавірус у регіонах: лікарні для простих людей. ВIДЕО

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Після розповідей про те, як мають лікувати VIP-пацієнтів із коронавірусом, настала черга поговорити про лікування для простих смертних. У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич детально розбирає ситуацію в регіонах.

Чи є в областях тести і хоча б мінімальні умови для хворих, тобто трішечки ліпші, ніж у печері? Як у Кіровоградській області місцевий директор департаменту охорони здоров’я пропонує місту Олександрія купити в нього експрес-тести, та ще й з передоплатою, що заборонено законом?

І, зрештою, чому в українській регіональній лікарні простіше померти від туги й антисанітарії, а не від злощасного коронавірусу?

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Як відомо, ексглава СБУ Валерій Хорошковський заразився COVID-19 на французькому курорті Куршевель, де він відпочивав із представниками вищих політичних і бізнесових кіл України та Росії.

Крім Хорошковського, стало відомо, що у Франції заразився народний депутат Сергій Шахов.

Крім того, вірус COVID-19 виявлено в нардепів Вельможного з "Довіри", Горбенка зі "Слуги народу" та позафракційного Рудика.

25 березня Bihus.Info опублікував наказ київської влади, який було розіслано в столичні лікарні, про створення особливих умов для лікування від коронавірусу так званих VIP-пацієнтів.

Серед вимог: ізольовані палати площами щонайменше 13 кв. м, затемнені вікна, зручна комунікація з операційними та іншими відділеннями, наявність окремого резерву лікарських засобів та резервація окремих операційних.