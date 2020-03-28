Ворог застосував 120-мм міномети в районі Старомихайлівки - ЗСУ відповіли з БМП-2. ВIДЕО

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Сьогодні, 28 березня, російсько-окупаційні війська вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників із застосуванням озброєння, яке, згідно Мінських домовленостей, має бути відведено на відстань понад 15 км від лінії розмежування.

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Скориставшись відсутністю патрулів спостережної місії ОБСЄ поблизу лінії розмежування, ворог відкрив вогонь по наших опорних пунктах. З шостої години ранку збройні формування РФ із району поблизу населеного пункту Старомихайлівка випустили 18 мін із міномета калібру 120 мм по українських захисниках. Злочинні дії окупантів було зафіксовано на відео.

Підрозділи зі складу операції Об'єднаних сил дали збройним формуванням Російської Федерації жорстку відповідь з озброєння БМП-2. Втрати противника уточнюються.

Ворог застосував 120-мм міномети в районі Старомихайлівки - ЗСУ відповіли з БМП-2 01

Операція Об'єднаних сил
обстріл Донецька область операція Об'єднаних сил
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Топ коментарі
+24 юрий иванов e2d113d8
смерчами и ураганами нужно отвечать что бы больше желания даже к миномету подходить не было
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28.03.2020 12:17
+15 Кирилл Лещенко
Враг применил 120-мм минометы под Старомихайловкой: ВСУ ответили из БМП-2 - Цензор.НЕТ 3677
Ну когда же до них дойдёт, что нужно просто перестать стрелять?
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28.03.2020 12:20
+12 мирко саблич
Враг применил 120-мм минометы под Старомихайловкой: ВСУ ответили из БМП-2 - Цензор.НЕТ 2086Враг применил 120-мм минометы под Старомихайловкой: ВСУ ответили из БМП-2 - Цензор.НЕТ 3342Враг применил 120-мм минометы под Старомихайловкой: ВСУ ответили из БМП-2 - Цензор.НЕТ 4246
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28.03.2020 12:23
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