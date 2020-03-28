Ворог застосував 120-мм міномети в районі Старомихайлівки - ЗСУ відповіли з БМП-2. ВIДЕО

7235

Сьогодні, 28 березня, російсько-окупаційні війська вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників із застосуванням озброєння, яке, згідно Мінських домовленостей, має бути відведено на відстань понад 15 км від лінії розмежування.

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також: Окупанти РФ вчора 12 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає

Скориставшись відсутністю патрулів спостережної місії ОБСЄ поблизу лінії розмежування, ворог відкрив вогонь по наших опорних пунктах. З шостої години ранку збройні формування РФ із району поблизу населеного пункту Старомихайлівка випустили 18 мін із міномета калібру 120 мм по українських захисниках. Злочинні дії окупантів було зафіксовано на відео.

Підрозділи зі складу операції Об'єднаних сил дали збройним формуванням Російської Федерації жорстку відповідь з озброєння БМП-2. Втрати противника уточнюються.