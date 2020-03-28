13 пацієнтів у Івано-Франківську отримали позитивний результат експрес-тестів на Covid-19, 6 із них у реанімації, - мер Марцінків. ВIДЕО

6056

В Івано-Франківську серед хворих Covid-19 є двоє медичних працівників.

Про це у відеозверненні повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, серед хворих (на Covid-19. - Ред.) є два медичні працівники, зокрема з обласного перинатального центру", - зазначив Марцінків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Івано-Франківську піку захворювань на коронавірус варто чекати в квітні, - мер Марцінків

Крім того, за його словами, в лікарнях міста експрес-тести на Covid-19 дали позитивний результат в 13 випадках. Тобто, 13 пацієнтів з пневмоніями зараз очікують лабораторного підтвердження на коронавірусну інфекцію. З них 6 пацієнтів - у реанімації.

Зараз, як сказав мер, в двох івано-франківських лікарнях перебувають 98 пацієнтів з пневмоніями різної форми тяжкості, одна вагітна в міському пологовому центрі і 26 дітей в дитячій лікарні.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 28 березня на Прикарпатті коронавірус лабораторно підтвердили в 28 випадках, з них три випадки - летальні.