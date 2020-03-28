13 пацієнтів у Івано-Франківську отримали позитивний результат експрес-тестів на Covid-19, 6 із них у реанімації, - мер Марцінків. ВIДЕО

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В Івано-Франківську серед хворих Covid-19 є двоє медичних працівників.

Про це у відеозверненні повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, серед хворих (на Covid-19. - Ред.) є два медичні працівники, зокрема  з обласного перинатального центру", - зазначив Марцінків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Івано-Франківську піку захворювань на коронавірус варто чекати в квітні, - мер Марцінків

Крім того, за його словами, в лікарнях міста експрес-тести на Covid-19 дали позитивний результат в 13 випадках. Тобто, 13 пацієнтів з пневмоніями зараз очікують лабораторного підтвердження на коронавірусну інфекцію. З них 6 пацієнтів - у реанімації.

Зараз, як сказав мер, в двох івано-франківських лікарнях перебувають 98 пацієнтів з пневмоніями різної форми тяжкості, одна вагітна в міському пологовому центрі і 26 дітей в дитячій лікарні.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 28 березня на Прикарпатті коронавірус лабораторно підтвердили в 28 випадках, з них три випадки - летальні.

Коронавірус і карантин
Івано-Франківськ карантин Марцінків COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 Ярослав Викторович
Не манипулируйте цифрами. Откуда вы знаете, что только 13? 13 проверили, а скольких не проверили? У нас проверяют, в основном тех, кто уже почти концы отдает.
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28.03.2020 18:20
+8 Ali Hasan
Медики при цій пандемії у групі ризику. Що влада для них зробила?
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28.03.2020 18:17
+6 Кирилл Лещенко
он никому ничего не должен... ну, почти никому... немножко бене...
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28.03.2020 18:20
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