Маски, респіратори, захисні костюми - в Україні приземлився літак із Китаю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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В аеропорту "Бориспіль" приземлився літак із гуманітарним вантажем із Китаю. Він доставив засоби захисту для лікарів, військовослужбовців і поліцейських. Наступного тижня будуть ще два літаки.

Про це повідомив у фейсбуці заступник керівника Офісу президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"300 тис. респіраторів, 35 тис. костюмів захисту, 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби захисту. Зараз цей вантаж їде на логістичний склад і вже в обід виїжджає в кожен регіон України", - написав він.

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За словами Тимошенка, цей літак вночі вилітає в Китай за наступним вантажем.

"З вівторка у нас будуть два додаткові літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок дешевими масками та іншими засобами захисту. Також уночі очікуємо 100 тис ПЛР-тестів окремою доставкою", - додав Тимошенко.













