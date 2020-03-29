Єдина область, де не зафіксовано інфікування коронавірусом, - Миколаївська, - Ляшко. ВIДЕО

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Випадки інфікування COVID-19 зафіксовано у всіх областях України, крім Миколаївської. Випадок, який там було зареєстровано раніше, віднесли до Київської області.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас вже з'явилися перші випадки в Кіровоградській області - перші чотири. Тому фактично немає жодної області, в якій не було б зареєстровано випадків коронавірусної хвороби", - зазначив він.

"Водночас залишається без випадків Миколаївська. Ми в минулому звіті подавали Миколаївську область, де було зареєстровано випадок, але після верифікації даних цей випадок перенесено до Києва. Тому ще в Миколаївській області станом на 29 березня можемо казати про відсутність випадків", - уточнив Ляшко.

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Він зазначив, що на 10:00 29 березня в Україні зафіксовано 418 випадків коронавірусної хвороби, зокрема 109 за минулу добу.

"Найбільше випадків за минулу добу зафіксовано в Черкаській області - 43 випадки. Якщо брати від початку епідемії, то найбільше випадків зареєстровано в Києві - 82, а також у Тернопільській області - 57 випадків", - сказав Ляшко.

За його словами, за минулу добу 22% від усіх захворілих - це люди ​​віком від 31 до 40 років. Найбільше випадків захворювання на Covid-19 (60%) зафіксовано у віковій групі від 31 до 60 років.

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Ляшко уточнив, що від початку епідемії в Україні зафіксовано 9 летальних випадків, зокрема один за минулу добу в Рівненській області. Одужали від коронавірусної хвороби наразі п'ять осіб.