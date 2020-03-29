Депутати "ЄС" передали 3 тисячі продуктових наборів тим, хто потребує. ВIДЕО

Народні депутати разом з активістами ГО "Справа громад" і "Солідарна молодь", волонтерами в захисному спорядженні злагоджено пакують великі коробки з крупами, цукром, олією, борошном та іншими товарами тривалого зберігання, які дадуть можливість людям із так званої групи ризику не виходити з будинків і не наражатися на небезпеку захворіти на коронавірус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Ми маємо проявити свою турботу для того, щоб попіклуватися про цих людей. Вони мають відчувати, що нація, народ, держава – і, зокрема, це заклик до влади – піклується про них і робить все можливе. Вся команда "Європейської Солідарності" робить необхідне для того, щоб у кожному куточку України відчули цю допомогу. Бо це не лише допомога харчами, медикаментами, засобами захисту. Це допомога насамперед моральна. Кожен має пишатись, що він українець. І я дякую нашій команді за те, що вже з перших днів епідемії ми об’єдналися і кожен робить все можливе для того, щоб захистити українців. Бо Україна – понад усе!" - наголосив п’ятий президент, лідер партії Петро Порошенко.
"Ніщо не має зупиняти нас у нашому бажанні допомагати іншим і діяти. Жодна епідемія", - переконана Вікторія Сюмар.
"Літні люди, пенсіонери, залишайтеся вдома на самоізоляції. Ви потрібні нам, ви потрібні своїм родинам, ви потрібні Україні. Наше завдання - вберегти вас сьогодні", - наголосила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.
"Дорогі українці на тимчасово окупованих територіях! Все дуже серйозно. Попри пропаганду знайте, що ми про вас думаємо, сумуємо, і залишайтесь вдома", - звернулась до людей у Криму та ОРДЛО Марія Іонова. "Ми ніколи не залишимо Крим наодинці", – підкреслив Ахтем Чийгоз.
"Захисти себе, подбай про тих, кому потрібен захист і допомога сьогодні. Гречка потрібна не лише під час виборів. Залишайтесь вдома", - закликала українців Ірина Фріз.
"Країни світу мобілізуються для того, щоб боротись із коронавірусом. І ми не панікуймо, а допомагаймо один одному", - говорить Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Від кожного з нас залежить, як ми пройдемо це випробування. І наша сила потрібна, зокрема, коли ми допомагаємо нашим старшим людям, багатодітним сім’ям – тим, хто потребує нашої допомоги", - переконаний Микола Величкович.
"Ти можеш сидіти вдома і страждати, а можеш так само, як на Майдані, взятися до роботи - тієї, яку треба робити - без розпоряджень, без додаткових вказівок, просто робити те, що треба, аби допомогти", - вважає Софія Федина.
Для того, щоб стати волонтером проєкту "Солідарність" або залишити заявку про допомогу, необхідно зареєструватися на платформі http://v2020.org.ua .
В сети появились фото Марины Порошенко, фасующей продукты для помощи пенсионерам и малоимущим, на складе вместе с другими волонтёрами. До этого много раз появлялась информация о многомиллионной помощи Петра Порошенко больницам по всей стране - реанимационным оборудованием, аппаратами ИВЛ, защитными костюмами и масками.
И всегда можно увидеть под таким сообщением коммент типического зелебоба. Показуха!
Так вот что вам хочется объяснить ребята. Показуха - это Санжары, где со 103 украинцами, прилетевшими с Китая, устроили цирк на весь мир с драками, карантином, министрами, президентом и полицией. А потом 100 000 впустили в страну без проверки на вирус.
Показуха - это миллион тестов из Китая завтра, которые по факту превращаются в двести тысяч через неделю и ещё оказывается, что они не той системы.
Показуха - это каждодневные призывы правительства Зеленского, всем вместе бороться с коронавирусом и продажа стратегических запасов масок и зерна за рубеж.
Показуха - это когда президент Зеленский, долларовый офшорный миллионер, каждый день записывает видосики для народа как он за него переживает. И не выделили ни цента личных средств на попощь медицине.
Показуха - это когда первая леди и бренд страны Лена Зеленская с удовольствием, за счёт бюджета то есть за наш с вами, катается вместе с мужем по миру и посещает Ниагарский водопад, Париж, Японию. Но когда к народу пришла беда, она забилась со страху в нору и не показывается на люди.
Хотя возглавить благотворительную помощь и показать народу что президент и первая леди вместе с ними - ее прямой официальный и человеческий долг.
Вот это вот все и есть настоящая неприкрытая показуха и лицемерие нынешней Зе власти. Где за словами о заботе народа кроется страх и желание заработать на беде.
А то что делают супруги Порошенко - это просто поведение морально здоровых людей. И кстати не только они. К помощи медикам и населению подключились - олигархи, мелкий и средний бизнес.
Которые думают не только о том как выжить или заработать. А о том как помочь тем, кто нуждается.
Только Зеленского, Коломойского и Квартал 95 мы не видим среди меценатов. Им наверное не до этого. Они в турборежиме бюджет дерибанят!
Iryna Gerashchenko:
Це жах. На інавгурації Зеленський заявив, що він поверне українців додому. Але в найстрашнішому сні неможливо було уявити таке принизливе повернення. Хіба можна закривати кордони від власних громадян?
Давати добу на дорогу переляканим людям, які не від доброго життя їхали на заробітки і зараз повертаються, по суті, в невідомість. В умовах, коли вжк закрито авіа і залізничне сполучення.
Більш непрофесійної, безглуздої, безсистемної, хаотичної і руйнівної влади Україна ще не мала.
P.S. Пам'ятаєте , як Зеленський помчав зустрічати здорових українців з обсервації в Нових Санжарах, з рожевим ведмедиком. Цих наших співгромадян не хоче зустріти? Можна не з іграшкови ведмедиком, а з масками і дезінфекторами.