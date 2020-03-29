Нардепи та волонтери упакували 3 тис. наборів: як у прозорому офісі ЄС збирають допомогу для регіонів. ВIДЕО

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Відкритий офіс партії "Європейська Солідарність" останні тижні схожий на величезний мурашник, де кожен знає своє завдання. Саме тут формують тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка, які вже почали розвозити в різні області України.

Народні депутати разом з активістами ГО "Справа громад" і "Солідарна молодь", волонтерами в захисному спорядженні злагоджено пакують великі коробки з крупами, цукром, олією, борошном та іншими товарами тривалого зберігання, які дадуть можливість людям із так званої групи ризику не виходити з будинків і не наражатися на небезпеку захворіти на коронавірус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ми маємо проявити свою турботу для того, щоб попіклуватися про цих людей. Вони мають відчувати, що нація, народ, держава – і, зокрема, це заклик до влади – піклується про них і робить все можливе. Вся команда "Європейської Солідарності" робить необхідне для того, щоб у кожному куточку України відчули цю допомогу. Бо це не лише допомога харчами, медикаментами, засобами захисту. Це допомога насамперед моральна. Кожен має пишатись, що він українець. І я дякую нашій команді за те, що вже з перших днів епідемії ми об’єдналися і кожен робить все можливе для того, щоб захистити українців. Бо Україна – понад усе!" - наголосив п’ятий президент, лідер партії Петро Порошенко.

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"Ніщо не має зупиняти нас у нашому бажанні допомагати іншим і діяти. Жодна епідемія", - переконана Вікторія Сюмар.

"Літні люди, пенсіонери, залишайтеся вдома на самоізоляції. Ви потрібні нам, ви потрібні своїм родинам, ви потрібні Україні. Наше завдання - вберегти вас сьогодні", - наголосила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Дорогі українці на тимчасово окупованих територіях! Все дуже серйозно. Попри пропаганду знайте, що ми про вас думаємо, сумуємо, і залишайтесь вдома", - звернулась до людей у Криму та ОРДЛО Марія Іонова. "Ми ніколи не залишимо Крим наодинці", – підкреслив Ахтем Чийгоз.

"Захисти себе, подбай про тих, кому потрібен захист і допомога сьогодні. Гречка потрібна не лише під час виборів. Залишайтесь вдома", - закликала українців Ірина Фріз.

"Країни світу мобілізуються для того, щоб боротись із коронавірусом. І ми не панікуймо, а допомагаймо один одному", - говорить Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Від кожного з нас залежить, як ми пройдемо це випробування. І наша сила потрібна, зокрема, коли ми допомагаємо нашим старшим людям, багатодітним сім’ям – тим, хто потребує нашої допомоги", - переконаний Микола Величкович.

"Ти можеш сидіти вдома і страждати, а можеш так само, як на Майдані, взятися до роботи - тієї, яку треба робити - без розпоряджень, без додаткових вказівок, просто робити те, що треба, аби допомогти", - вважає Софія Федина.

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Для того, щоб стати волонтером проєкту "Солідарність" або залишити заявку про допомогу, необхідно зареєструватися на платформі http://v2020.org.ua .