"Слуга народу" Лерос направив у НАБУ депутатське звернення та копії опублікованих ним раніше відеозаписів. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

11802 116

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос звернувся в Національне антикорупційне бюро щодо дій голови Офісу Президента Андрія Єрмака і його брата.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми проти таких як ти (Андрій Єрмак. - Ред.) прийняли зміни до Закону "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції", тому відправляю в НАБУ звернення з флешкою і чекаю 10% від награбованого, відправлю в дитячий будинок. Ось і подивимося, як працює закон і орган, який ти намагаєшся рейдернуть", - зазначив Лерос.

До посту він доклав фото звернення і ще кілька відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компромат на брата Єрмака - це запізнілий привіт від Богдана, - експерт Українського інституту майбутнього Ступак

Слуга народу Лерос направив у НАБУ депутатське звернення та копії опублікованих ним раніше відеозаписів 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повна розшифровка записів брата глави ОП Єрмака, які оприлюднив "Слуга народу" Лерос. ВIДЕО

Слуга народу Лерос направив у НАБУ депутатське звернення та копії опублікованих ним раніше відеозаписів 02

Нагадаємо, в неділю, 29 березня нардеп Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+46 Володимир Мик
Ну вот дело пошло. А значит на час расследования дела, Зеленский обязан отстранить главу своего секретариата Ермака от должности на час расследовния...
Если это не сделает Зеоенский, то ему реально пипец. Будет ему тогда политическая смерть.
показати весь коментар
29.03.2020 18:54
+28 pompiere
зєлєнський це маріонетка. Він сам нічного не робить. Він озвучує те, що роблять ляльководи.
показати весь коментар
29.03.2020 18:56
+28 Vitaly Ytsuken
"Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей - Цензор.НЕТ 8102
показати весь коментар
29.03.2020 19:09
Дивитись коментарі