Третій тиждень карантину в Києві: майже порожні дороги і рідкісні перехожі. ВIДЕО

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Умови карантину в Україні все більше посилюють. Той, хто піклується про себе і близьких, на вулиці зайвий раз не виходить. Журналісти Марина Данилюк-Єрмолаєва і Богдан Буткевич знову проїхалися порожніми вулицями Києва (звичайно, дотримуючись усіх карантинних приписів) і готові показати, як живе столиця на третьому тижні карантину.

До вашої уваги - роуд-муві про коронавірусні будні столичних вулиць, зняте спеціально для Цензор.НЕТ.

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Зазначимо, що з 23 березня громадський транспорт столиці перевозить виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Мова про медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, людей, які працюють в аптеках, продмагах і сфері ЖКГ, а також про працівників стратегічних підприємств.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно застосувати через загрозу епідемії коронавірусу в Україні та для недопущення поширення COVID-19, а 25 березня їхню дію продовжили до 24 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ визначило 240 лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів із COVID-19

Коронавірус і карантин
карантин Київ Данилюк-Ярмолаєва COVID-19 Буткевич Богдан коронавірус
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Топ коментарі
+4 Михаил Медведев 8d6766ad
угу ... за то под Киевом как на Хрещатике в праздник )) под Вашгородом вечером пробка была часа на три , машин море на Киевском море )))
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29.03.2020 22:01
+4 Bird Jackdaw
В суботу вирішив поїхати в ліс на велосипеді... Такого натовпу я в лісі під Києвом ніколи не бачив, до дупи цей карантин, це був справжній діснейленд.
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29.03.2020 22:12
+3 Борменталь Незабаром
просто мы, скорее всего, яркий пример того, что большиство переболеет короновирусом и не заметит! но наша власть, из-за тотальной тупости, убьёт экономику!
если бы у нас были тесты и если бы мы проверили всё население, а не только депутатов, то могли бы поразиться тому, сколько у нас заражённых
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29.03.2020 22:18
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