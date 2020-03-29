"Фашисти", - евакуйовані з В'єтнаму українці відмовляються від проходження обсервації в готелі і вириваються із "Борисполя". ВIДЕО

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Евакуйовані з В'єтнаму українці відмовилися від проходження обсервації в готелі. Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав журналіст Віталій Глагола, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація наступна. Київ, аеропорт Бориспіль, рейс з В'єтнаму щойно прилетів. Українці, які прилетіли в країну, відмовляються від обсервації і вириваються з аеропота. Щойно. Приїхала поліція і Нацгвардія, але не сильно допомагає", - повідомив він.

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"Українці, які проривалися, були евакуйовані з В'єтнаму. Зараз прилетить схожий рейс з Дохи (Катар). Всі повинні підписати зобов'язання про 14 днів в обсервації. Евакуйовані відмовилися і проривали кордон в аеропорту, зламавши двері. Евакуація пропонувалася двох типів: безкоштовна в готелі "Козацький" і платна. Розцінки на фото. Ціна за всі 14 днів", - додав він.





