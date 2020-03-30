Ще 16 випадків COVID-19 підтверджено в Чернівецькій області за день, одна людина одужала, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

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У Чернівецькій області 29 березня від коронавірусу видужала ще одна людина. Таким чином, чернівецькі лікарі вилікували від COVID-19 вже 6 пацієнтів.

Про це у відеозверненні заявив голова чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише Цензор.НЕТ.

Водночас 29 березня офіційно підтверджено ще 16 випадків зараження коронавірусом.

"Це переважно люди похилого віку (10 осіб), дорослі віком до 55 років (5 осіб) і одна дитина", - уточнив чиновник.

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За його інформацією, загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку становить 75 осіб. Четверо з них у Чернівцях, по двоє - у Великому Кучурові та Годилові Сторожинецького району, Топорівцях Новоселицького району та Байраках Герцаївського району, по одному - в Глибокій, Великій Буді та Петрашівці Герцаївського району, а також Ломачинцях Сокирянського району.

Загалом Чернівецький обласний лабораторний центр 29 березня проаналізував 47 зразків.

"Ухвалено рішення про запровадження особливого режиму в'їзду і виїзду в селі Чагор Глибоцького району", - повідомив Осачук.

Ще 16 випадків COVID-19 підтверджено в Чернівецькій області за день, одна людина одужала, - голова ОДА Осачук 01

Напомним, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего зафиксированы 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 6 человек уже выздоровели.

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Коронавірус і карантин
Буковина карантин COVID-19 Осачук Сергій коронавірус одужання
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Топ коментарі
+2 Олександріус Патос
Кто весь мир? Возьми Швецию. Там и близко нет таких карантинов. К чему эта паника?
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30.03.2020 04:24
+2 DEDALiu
Дурачок,через уши не проникает вирус. Почему у "шизофреников" из Сингапура,Японии,Южной Кореи все под контролем? Причина одна,-у них нет вируса ТУПОСТИ! Потому они аккуратно выполняю рекомендации.А вот ты имеешь полное право не одевать маску,ходить так по улице,заражать других,также ты имеешь право не обращаться за помощью к врачам! Только учти,что скоро и у Вас будут (например как в Румынии) штрафы в тысячи евро за нарушение правил поведения во время эпидемии,а также же будет принудительный карантин ЗА ТВОЙ СЧЕТ! И это будет,для того чтобы ты поумнел.А если нет,-то тУрма.
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30.03.2020 06:59
+2 DEDALiu
Ты просто не в курсе,что происходит в Швеции. Успокойся! Допустим ты умрешь.Ну и что? Мы этого не заметим.А если до того как ты умрешь,умрут твои дети,родственники,близкие друзья ИЗ-ЗА ТЕБЯ? Ты этого не заметишь? Мы-тотакже этого не заметим...
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30.03.2020 07:03
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