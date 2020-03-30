Туалети закрили, води немає, адвоката не пускають, - туристи, які повернулися з Балі, заявляють, що їх не попередили про обсервацію, а тепер пропонують платну. ВIДЕО

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Українські туристи, які прилетіли з Балі чартерним рейсом PQ398, заявляють, що їх не попереджали про обов'язкову обсервацію в Україні, а тепер пропонують платну.

Про це розповів адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

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"Ситуація зараз, з рейсом PQ398. Літак прилетів з Балі. Приземлився в Києві. На борту 15 дітей. Але громадян України не випускають з літака. Всіх не випускають. Умова? Підписання такого собі документа, в якому йдеться про те, що всі повідомлені про причини і характер обсервації, про наслідки недотримання режиму тощо. Але ...

- ніхто не відповідає на питання, не виконує ті умови, під якими просять підписатися;

- щойно заборонили знімати будь-які відео з літака;

- ясна річ, що ніякого адвоката до них не пускають (бо це карантинна зона ... Конституція не працює під час карантину?);

- туалети перестали працювати, їх закрили;

- води немає - закінчилася.

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Проблема в комунікації. Людям можна все пояснити. А не кинути на амбразуру командира і бортпровідника", - розповів Найем.

"Я скаженію!!! Молодша дочка відпочивала на Балі. Зворотні квитки були на 21.03, рейс скасували ... Але зараз не про це і не про те, як вона дзвонила в наше консульство, їздила в міграційну службу Індонезії і не про всі нервування зі спробами повернутися на батьківщину. Вчора якимось дивом їй вдалося викупити квитки додому через Доху, добре, що у неї були з собою гроші, адже ціни злетіли шалено!!! Але я і не про це, питання не стільки в грошах, хоча і в них теж. Її рейс повинен був вже вилетіти, але зараз всіх пасажирів тримають більше години в літаку і вимагають підписати угоду на добровільний карантин і тут УВАГА!!!! За свій РАХУНОК! І не де-небудь, не в заміському будинку відпочинку / санаторії, а в готелі ХРЕЩАТИК, в центрі нашої чудової столиці або готелі ПУЩА-ВОДИЦЯ КОНГРЕС. Мені дуже цікаво, хто господарі цих крутих закладів і як вони пов'язані з авіакомпанією і ухваленням такого гуманного рішення. Багато пасажирів виклали останні гроші на квитки, що їх чекає попереду - невідомо, а круті дядьки знову хочуть нажитися на людях в критичній ситуації. Я все розумію про карантин, але чому саме в ці заклади і за свій рахунок !!! Немає слів!!! Ось так він виконує обіцянку: "будьте впевнені, ми попіклуємся про кожного!" Бізнесмени по всьому світу зараз допомагають лікарням, віддають свої готелі, а наші домовляються з владою і ...", - розповіла Олена Балюк-Рябошлик.

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