"ЗМІ насильно перевели на українську", - "Нас змусили, але глядач хоче чути російську мову", - "ексрегіоналка" Бондаренко і журналістка NewsOne Панченко про мовні квоти. ВIДЕО

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Ведуча Діана Панченко, яка працює на телеканалі NewsOne, що належить куму Путіна Віктору Медведчуку, заявила, що перехід на україномовне мовлення був насильницьким і розкритикувала мовні квоти в ЗМІ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про своє ставлення до мовних питань в Україні Панченко розповіла в інтерв'ю "ексрегіоналці" Олені Бондаренко.

"Звичайно, нас, як ведучих, змусили ... Мені абсолютно байдуже, якою мовою говорити, .. але глядач дуже часто хоче чути російську мову. Більше скажу, російськомовні спікери - їх краще дивляться. Це не означає, що потрібно ставити під сумнів державний статус української мови, але чому нав'язувати телебаченню квоти? 90% - ми вже до цього йдемо. Навіщо нас - журналістів, позбавляти права робити ефір тією мовою, якою хочуть наші глядачі сприймати цей контент?" - сказала Панченко.

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