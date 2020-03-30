"ЗМІ насильно перевели на українську", - "Нас змусили, але глядач хоче чути російську мову", - "ексрегіоналка" Бондаренко і журналістка NewsOne Панченко про мовні квоти. ВIДЕО

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Ведуча Діана Панченко, яка працює на телеканалі NewsOne, що належить куму Путіна Віктору Медведчуку, заявила, що перехід на україномовне мовлення був насильницьким і розкритикувала мовні квоти в ЗМІ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про своє ставлення до мовних питань в Україні Панченко розповіла в інтерв'ю "ексрегіоналці" Олені Бондаренко.

"Звичайно, нас, як ведучих, змусили ... Мені абсолютно байдуже, якою мовою говорити, .. але глядач дуже часто хоче чути російську мову. Більше скажу, російськомовні спікери - їх краще дивляться. Це не означає, що потрібно ставити під сумнів державний статус української мови, але чому нав'язувати телебаченню квоти? 90% - ми вже до цього йдемо. Навіщо нас - журналістів, позбавляти права робити ефір тією мовою, якою хочуть наші глядачі сприймати цей контент?" - сказала Панченко.

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Мовне питання
Бондаренко Олена квоти ЗМІ мова
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Топ коментарі
+50 Lvbnhj
"СМИ насильно перевели на украинский", - "Нас, как ведущих, заставили, но зритель хочет слышать русскую речь", - экс-"регионалка" Бондаренко и журналистка NewsOne Панченко о языковых квотах - Цензор.НЕТ 1848 "СМИ насильно перевели на украинский", - "Нас, как ведущих, заставили, но зритель хочет слышать русскую речь", - экс-"регионалка" Бондаренко и журналистка NewsOne Панченко о языковых квотах - Цензор.НЕТ 1706
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30.03.2020 11:05
+45 Антип61
Я припускаю, що 99% людей не подобається платити податки. Але це потрібно для виживання країни. А Росія використовує язьік як зброю. Тому, користуйтеся українською.
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30.03.2020 11:07
+36 Ivan573014
Чемодан, вокзал, Россия.
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30.03.2020 11:06
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