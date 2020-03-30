"Все я вдома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучу оборону! #буча Україна!" - пасажири рейсу з В'єтнаму ламають двері аеропорту, щоб уникнути обсервації. ВIДЕО

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У мережі опубліковано відеозапис, на якому евакуйовані з В'єтнаму, показали, як вони "прорвали оборону" в аеропорту "Київ", щоб уникнути обсервації. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як пасажири виходять на льотне поле з літака, а потім потрапляють у зал аеропорту. Пізніше з'являються кадри сутичок пасажирів з людьми в захисних костюмах на виході з аеропорту.

"Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучу оборону! #буча Україна!" - каже один із пасажирів в'єтнамського рейсу за кадром наприкінці запису.

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