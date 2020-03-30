"Чергове незламне прагнення українців до свободи", - Кулеба прокоментував "прорив" пасажирів рейсу з В'єтнаму в аеропорту. ВIДЕО

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав спроби частини евакуйованих з В'єтнаму українців силою покинути аеропорт "Бориспіль" після прильоту, щоб уникнути обсервації, "незламним прагненням до свободи".

Про це сказав Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Я без жодної іронії хочу сказати, що ми стали з вами свідками чергового незламного прагнення українців до свободи. Ми побачили, що українець готовий знехтувати всіма суспільними інтересами, процедурами заради того, щоб вирватися на волю, сісти в таксі і поїхати додому", - сказав Кулеба.

Він додав, що в ситуації поширення коронавірусу в світі важлива солідарність і взаємопідтримка. Кулеба також закликав громадян відповідально ставитися не тільки до свого здоров'я, а й до здоров'я інших.

Як повідомлялося, в мережі опубліковано відеозапис, на якому евакуйовані з В'єтнаму, показали, як вони "прорвали оборону" в аеропорту "Київ", щоб уникнути обсервації.

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Коронавірус і карантин
карантин Кулеба Дмитро COVID-19 обсервація коронавірус
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Топ коментарі
+15 Vadim Dumikh
Кулеба напиши чесно" я дибіл". Яке вбіса "чтрємлєніє"?? Вони порушили щвкон і поломали двері, штраф кожному ідіоту!
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30.03.2020 12:40
+5 Богдан Т
Одним словом, закордонних клоунів позавозили без всяких обсервацій і перевірок, вбухавши бюджетні гроші. Штрафують лише бабусь, котрі на вулицях продають маски. Закон і карантин - лише демагогія. Висновок - ДЕБІЛИ закінчені!
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30.03.2020 12:44
+4 т р у д а р ь
пипец..
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Война - это мир Свобода - это рабство Незнание - сила ...
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30.03.2020 12:41
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