"Я вважаю Україну своєю батьківщиною і люблю її частково, більшою мірою", - автор "#бучої України" вибачився за свої слова. ВIДЕО

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Пасажир літака з В'єтнаму, який нецензурно висловився на адресу української держави, під час "прориву оборони" в аеропорту "Київ", вибачився.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спеціальний ролик з вибаченнями і поясненням ситуації він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Я вважаю Україну своєю батьківщиною і люблю її частково, більшою мірою... Я хочу попросити вибачення у всіх, кого міг образити ... Я прошу вибачення у всіх, кого це зачепило і образило", - каже чоловік на відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Все я вдома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучу оборону! #буча Україна!" - пасажири рейсу з В'єтнаму ламають двері аеропорту, щоб уникнути обсервації. ВIДЕО

Коронавірус і карантин
карантин евакуація В'єтнам COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+80 Vadim Dumikh
Не вижу его в наручниках, лицом в асфальте и со штрафом в 30 тыщ за нарушение карантина.. НеВЕРЮ!
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30.03.2020 13:13
+66 wake up-UA
Пересічнй виборець пліснявої влади... "Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени", - автор "#бучей Украины" извинился за свои слова - Цензор.НЕТ 9340
"Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени", - автор "#бучей Украины" извинился за свои слова - Цензор.НЕТ 1515
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30.03.2020 13:13
+45 Джефф Слейтер
Дикое мерзкое существо. Какие у него могут быть принципы? Мораль? Какая родина?
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30.03.2020 13:14
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