79 підозр на коронавірус перевіряють у Вінницькій області, - голова ОДА Скальський. ВIДЕО

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У Вінницькій області лабораторно підтверджено 23 випадки захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, передає Цензор.НЕТ.

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"Станом на сьогоднішній ранок у нас є 79 підозр загалом на коронавірусну хворобу COVID-19. Лабораторно підтверджено 23 випадки. Вчорашній день фактично був присвячений масовому збору матеріалу для досліджень і сьогодні ми очікуємо, що наш лабораторний центр проведе до 200 досліджень і в нас буде нова статистика", - розповів він.

За словами Скальського, матеріал брали насамперед у медпрацівників, а також у людей, що контактують із зараженими коронавірусом пацієнтами.

Крім того, глава ОДА повідомив, що стан хворих наразі стабільний, за винятком дитини. Також було екстрено госпіталізовано 15-річну дівчину з підозрою на коронавірус.

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