"Рік президентства Зеленського дуже позитивно вплинув на бізнес друга ексглави ОП Богдана Вавриша і його компаньйона Ісаєнка", - "Наші гроші". ВIДЕО

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Рік президентства Володимира Зеленського дуже позитивно вплинув на бізнес дуже близького до Банкової забудовника Андрія Вавриша.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Наші гроші".

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За даними журналістів, з 2017 по 2019 рік компанія Вавриша і компанія його друга і партнера по бізнесу Дмитра Ісаєнка отримали 15 дозволів на будівництво багатоповерхових житлових комплексів у центральній частині Києва. При цьому Вавриш і Ісаєнко в 2017 році отримали всього по одному дозволу на будівництво, а в 2019 - на двох дев'ять дозволів.

Таке активне розширення бізнесу, журналісти пов'язують, дружбою Вавриша з колишнім керівником офісу президента Андрієм Богданом.

Богдан уже замінений на посаді глави офісу президента, а компанії Вавриша-Ісаєнка продовжують забудову центральної частини Києва. До того ж, як з'ясували журналісти проєкту, з численними порушеннями.

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