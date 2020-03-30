Найманці РФ побили українця і залишили без свідомості в лісі за відмову співпрацювати з "МДБ ЛНР", - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

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Контррозвідка Служби безпеки України викрила чергові спроби представників терористичних угруповань завербувати жителів Луганщини для виконання розвідувально-підривних завдань на території нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Студент одного з українських вищих навчальних закладів, житель Троїцького району, періодично відвідував своїх родичів у тимчасово окупованому Луганську.

Під час перетину лінії розмежування він був затриманий під вигаданим приводом представниками так званої "МДБ ЛНР".

Через залякування та психологічний тиск бойовики вимагали від хлопця інформацію про нібито його зв’язки з українськими правоохоронними органами.

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Погрожуючи фізичною розправою, зловмисники змусили його підписати згоду на конфіденційне співробітництво з так званою "МДБ ЛНР". Після повернення на підконтрольну українській владі територію він потрапив у поле зору СБУ.

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В ході перевірки було встановлено, що українець не виконував злочинних завдань на користь терористичної організації.

Інший наш співвітчизник – мешканець Новоайдарського району, під час перебування на тимчасово окупованій території Луганщини також був протиправно затриманий учасниками незаконних збройних формувань.

Зловмисники намагалися "вибити" з нього зізнання у нібито підготовці до вчинення диверсії у тимчасово окупованому Луганську.

В обмін на звільнення вимагали від чоловіка негласно співпрацювати з так званою "МДБ ЛНР".

Після відмови українця від "пропозиції", йому нанесли тяжкі тілесні ушкодження та залишили непритомним у лісі. Згодом чоловіку вдалося потрапити на підконтрольну українській владі територію Луганщини, де йому було надано медичну допомогу.