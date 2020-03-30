Свідок підтвердив, що замовлення на побиття одеського активістка Стерненко Подобєдов отримав від Труханова - треба "поламати нациста". ВIДЕО

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Свідок у справі нападу на Сергія Стерненка розповів про замовника, мотиви нападників та ціну, яку пропонували заплатити виконавцеві замаху.

Ексклюзивне відео опублікувало видання ZN, інформує Цензор.НЕТ.

На умовах анонімності безпосередній свідок розповів про своє близьке знайомство з одним із найманців, які напали на Сергія Стерненка, — Іваном Кузнєцовим.

За його словами, організацією нападу займався їхній спільний знайомий Олександр Подобєдов. Саме Подобєдова свідок звинувачує в загибелі свого друга. Чоловік вирішив говорити, бо, на його переконання, організатор злочину, який втягнув Кузнєцова у кримінал, досі не покараний.

Навесні 2018 року Іван Кузнєцов та Олександр Ісайкул напали на активіста Сергія Стерненка та його дівчину Наталію Усатенко під їхнім будинком в Одесі. Стерненко активно оборонявся, і під час його самооборони Іван Кузнєцов загинув.

За словами свідка, Іван Кузнєцов мешкав у місті Чорноморськ на Одещині, мав фінансові й сімейні проблеми і вживав наркотики, через що був змушений шукати легких грошей. Він познайомився з Олександром Подобєдовим і почав на нього працювати. Переважно це була охорона різних об'єктів, але інколи Подобєдов займався й рейдерством.

Чоловік, який це розповів, заявив, що раніше і сам працював з Подобєдовим, а тому, своєю чергою, допомагав мер Одеси Геннадій Труханов.

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За словами свідка, за чотири дні до нападу на Стерненка, 20 травня 2018 року, Кузнєцов зустрівся з ним і повідомив, що Подобєдов отримав від Труханова замовлення "поламати нациста Стерненка", який йому заважає. Кузнєцов шукав для цієї справи співвиконавця і пропонував заплатити за це тисячу доларів.

За чотири дні чоловік дізнався, що Кузнєцов загинув під час нападу на Стерненка.

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Він також додав, що був знайомий і з Олександром Ісайкулом, який теж працював із Подобєдовим. Ще йому відомо, що Віталій Посувайло теж міг працювати з цим кримінальним угрупованням.

Таким чином, свідок підтвердив слова Стерненко.

Видання зазначає: як тільки адвокати переконаються що свідку нічого не загрожує, показання будуть долучені адвокатами до матеріалів слідства.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка передані в Головне слідче управління Служби безпеки України.

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