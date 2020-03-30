Ємець про причини свого звільнення: Наша ідея медреформи не сподобалася опонентам в особі Супрун. ВIДЕО

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Колишній міністр охорони здоров'я Ілля Ємець бачить причину своєї відставки в позиції колишньої глави МОЗ Уляни Супрун.

Про це Ємець заявив hromadske відразу після голосування Ради за його відставку, передає Цензор.НЕТ.

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"Я думаю, підстави такі: що нашою командою було представлено продовження реформування охорони здоров'я, воно не сподобалося нашим головним опонентам - це виконуюча обов'язки Супрун, яка за три, по-моєму, роки продовжує, будемо так говорити, знищувати стаціонарний рівень допомоги", - сказав він.

Ємець зазначив, що "як фахівець він вважає", що надання допомоги стаціонарного рівня простим людям буде неможливим через реформи Супрун.

Він додав, що говорив про свою відставку з президентом Володимиром Зеленським, але подробиць не навів.

Нагадаємо, 30 березня народні депутати відправили Іллю Ємця у відставку з посади міністра охорони здоров'я.

Нового міністра вони змогли призначити тільки з другої спроби - ним став Максим Степанов.