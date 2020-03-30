Ємець про причини свого звільнення: Наша ідея медреформи не сподобалася опонентам в особі Супрун. ВIДЕО

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Колишній міністр охорони здоров'я Ілля Ємець бачить причину своєї відставки в позиції колишньої глави МОЗ Уляни Супрун.

Про це Ємець заявив hromadske відразу після голосування Ради за його відставку, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, підстави такі: що нашою командою було представлено продовження реформування охорони здоров'я, воно не сподобалося нашим головним опонентам - це виконуюча обов'язки Супрун, яка за три, по-моєму, роки продовжує, будемо так говорити, знищувати стаціонарний рівень допомоги", - сказав він.

Ємець зазначив, що "як фахівець він вважає", що надання допомоги стаціонарного рівня простим людям буде неможливим через реформи Супрун.

Він додав, що говорив про свою відставку з президентом Володимиром Зеленським, але подробиць не навів.

Нагадаємо, 30 березня народні депутати відправили Іллю Ємця у відставку з посади міністра охорони здоров'я.

Нового міністра вони змогли призначити тільки з другої спроби - ним став Максим Степанов.

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Топ коментарі
+74 Підлога Маккартні
Вот жеж эта Супрун. Не уруля, а влияет на кадровые решения у зеленских Наша идея медреформы не понравилась оппонентам в лице Супрун, - Емец о причинах своего увольнения - Цензор.НЕТ 256
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30.03.2020 17:50
+43 Червоно-Чорний
а вы видели- какие у Супрун длинные руки?! Емец о причинах своего увольнения: Наша идея медреформы не понравилась оппонентам в лице Супрун - Цензор.НЕТ 6558
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30.03.2020 17:53
+40 Ahmed Nunji
А він ще більший довбень, ніж я думав.
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30.03.2020 17:50
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